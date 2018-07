'Slachtoffer bevestigt aanval op buitenlandse toeristen Tadzjikistan'

"Ik heb gevraagd wat er gebeurd was. Het eerste wat een van hen zei, was dat ze aangereden waren door een auto en dat er mensen waren uitgestapt die met messen begonnen te steken", zegt toerist Nicolas Moerman maandag tegen de VRT.

Naast een 56-jarige Nederlander kwamen ook twee Amerikanen en één Zwitser om het leven. Zij waren met de fiets op vakantie en maakten deel uit van een grotere groep.

De drie anderen raakten door de aanrijding gewond. Een 58-jarige vrouw uit Nederland moest volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ziekenhuis worden gebracht. Verder raakten twee personen uit Zwitserland en Frankrijk gewond. Een van de slachtoffers heeft een steekwond.

Moerman reed als lifter mee in een vrachtwagen. De slachtoffers stonden aan de kant van de weg en gebaarden dat de wagen moest stoppen. "Dat hebben we onmiddellijk gedaan", aldus de man. "Er lagen verschillende fietsers op de grond. Een aantal was ook volledig in shock."

Ongeluk

De lokale autoriteiten gingen eerder nog uit van een verkeersongeluk, maar lieten ook weten andere scenario's te onderzoeken.

"Andere opties, zoals diefstal en terrorisme, worden bekeken", zei de Tadzjiekse minister van Binnenlandse Zaken eerder op maandag. Volgens hem is de aanrijding mogelijk een bewuste aanval geweest. De bij de aanrijding betrokken automobilist is doorgereden.

Verdachten

Veiligheidstroepen hebben in Tadzjikistan in totaal vier verdachten gedood. Een vijfde man is aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlands Zaken van het Centraal-Aziatische land.

Een van de gedode mannen is vermoedelijk de eigenaar van de auto die de toeristen heeft geraakt. Het is nog onduidelijk waar en onder welke omstandigheden de verdachten precies zijn omgekomen.

Een van de mannen verzette zich volgens de autoriteiten tegen zijn aanhouding.

Condoleance

De president van Tadzjikistan heeft de nabestaanden van de omgekomen toeristen gecondoleerd. Ook stuurde Emomalii Rachmon volgens het lokale persbureau Asia-Plus condoleanceberichten naar koning Willem-Alexander en de staatshoofden van de Verenigde Staten en Zwitserland.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft maandagochtend nog niet bevestigd dat de koning een dergelijk bericht van Rachmon heeft ontvangen. De president van het Centraal-Aziatische land zou verder hebben beloofd dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de daders te identificeren en straffen.

Reisadvies

De aanrijding vond zondag plaats in de regio Danghara in het zuidwesten van Tadzjikistan, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dushanbe. Hier gelden veiligheidsrisico's, staat in het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Dreiging op aanslagen blijft aanwezig. Wees alert in het hele land", aldus de waarschuwing. Reizen naar de grensgebieden met Afghanistan, Kirgizië en Oezbekistan kan volgens het ministerie alleen in noodsituaties.

Daarnaast wordt gewaarschuwd voor de slechte conditie van de wegen. Ook worden reizigers gewezen op het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit. De criminaliteit is volgens het ministerie echter niet speciaal gericht tegen buitenlanders of reizigers.

De broer van de Nederlandse man zegt tegen het AD​ dat de toeristen elkaar onderweg hadden ontmoet. De Nederlanders zouden uit Amsterdam komen en veel ervaring hebben met fietsvakanties in het buitenland. Het stel was vanuit Thailand onderweg naar Iran.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!