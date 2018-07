'Nederlands slachtoffer ruim drie maanden na aanslag Münster overleden'

De man werd al maanden in het ziekenhuis in coma gehouden. Hij is tientallen keren geopereerd. Ook zijn vriendin raakte volgens RTV Oost bij de aanslag gewond. Zij liep meerdere botbreuken op.

Bij de aanslag, die begin april plaatsvond, reed de 48-jarige Jens R. met een bestelbus op een terras in. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven. Twee slachtoffers overleden direct na de aanslag, een derde slachtoffer stierf een paar weken na de aanslag.

De man uit Albergen is het vierde dodelijke slachtoffer. Verder raakten tientallen mensen gewond. Jens R. pleegde na zijn daad zelfmoord. Hij was bekend bij de politie en de politie gaat ervan uit dat hij suïcidaal was.

De aanslag in Münster vond plaats in het oude centrum van de stad die zo'n 70 kilometer van de Nederlandse grens ligt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!