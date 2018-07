Zimbabwaanse ex-president Mugabe haalt voor verkiezingen uit naar regering

Tijdens de persconferentie zei Mugabe dat de huidige regering van president Emmerson Mnangagwa ongrondwettig is. "Ik hoop dat de uitslag van de verkiezingen de militaire regering wegstuurt en ons terugbrengt naar onze grondwet."

"De stem van het volk moet ervoor zorgen dat we nooit meer een periode krijgen waarin het leger de mogelijkheid krijgt om één persoon aan de macht te brengen", aldus Mugabe.

Mugabe werd in november 2017 door zijn bondgenoten gedwongen om af te treden als president van het Afrikaanse land. Dat was omdat hij zijn gedoodverfde opvolger Mnangagwa ontslagen had en bezig was om zijn 52-jarige vrouw Grace Mugabe als zijn vervanger te positioneren.

Het leger zette Mugabe daarop aan de kant en stelde Mnangagwa als president aan om de regeringstermijn vol te maken.

Tijdens de persconferentie zei Mugabe dat het nonsens is dat hij probeerde om zijn vrouw hem te laten opvolgen. Ook zei hij dat hij van plan was om in december ontslag te nemen als president, tijdens het congres van zijn politieke partij ZANU-PF.

Reactie

De uitspraken van Mugabe lokte een reactie uit van president Mnangagwa. Hij beschuldigt zijn belangrijkste uitdager Nelson Chamisa ervan onder één hoedje te spelen met Mugabe.

In een toespraak die hij op Facebook plaatste, zette hij vraagtekens bij de intenties van Chamisa om het land vooruit te helpen. Volgens Mnangagwa is een stem op Chamisa een stem op Mugabe.

Chamisa

De verkiezingen van maandag gaan tussen de 75-jarige Mnangagwa en de veertigjarige advocaat Nelson Chamisa.

In de peilingen, die niet als betrouwbaar worden gezien, heeft Mnangagwa een kleine voorspong op Chamisa. Mugabe zei dat hij de uitslag van de verkiezingen zal accepteren.

