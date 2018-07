Opnieuw lange files op Europese snelwegen door vakantieverkeer

Volgens de ANWB staan automobilisten in Frankrijk op de A10 van Tours naar Bordeaux anderhalf uur in de file. Op de A7 tussen Orange en Vienne is een vertraging van zeker 45 minuten.

Vakantieverkeer dat in Duitsland gebruikmaakt van de A8 tussen München en Salzburg, moet rekenen op anderhalf uur vertraging. Op de Fernpassroute in Oostenrijk, tussen de Duitse grens en Lermoos, moeten automobilisten in beide richtingen zeker een uur wachten.

Bij de Gotthardtunnel op de A2 in Zwitserland moeten automobilisten in de richting van Italië rekening houden met een vertraging van 45 minuten. Richting het noorden duurt de vertraging vijf kwartier.

Ook bij de Karwankentunnel op de grens tussen Oostenrijk en Slovenië moeten automobilisten rekening houden met een vertraging. In de zuidelijke richting kan deze oplopen tot zeker een uur. De andere kant op is de file een stuk korter.

Oververhitte motors

De ANWB laat zondag weten dat voor de steunpunten in het buitenland de drukste tijd van het jaar aangebroken is. Vakantiegangers belden dit weekend massaal over lekke banden, oververhitte motors, kapotte accu's en ander leed. Volgens een woordvoerder van de ANWB kreeg het steunpunt in Lyon op één dag al zestienhonderd telefoontjes van vakantiegangers met pech binnen.

De meeste hulpverzoeken kwamen uit Frankrijk, gevolgd door Italië en Duitsland. De ANWB heeft steunpunten in Lyon, Barcelona, München en Athene. Die punten hebben een lokaal netwerk van lokale bedrijven die mensen met autopech weer op de weg kunnen helpen. Volgens de ANWB is het ook druk op de Nederlandse kantoren van de organisatie.

Het is de tweede dag op rij dat het druk is op de Europese snelwegen. De verwachting is dat het de komende weken druk zal blijven. Volgende week geldt als een 'zwarte zaterdag' op de Franse snelwegen. Dan rijden vakantiegangers massaal naar het zuiden en ontstaan steevast zeer lange files.

Schiphol

Ook Schiphol verwacht dat het druk gaat worden met vakantiegangers. Maandag wordt de drukste dag, als naar verwachting 233.000 passagiers gebruikmaken van de luchthaven. Reizigers moeten rekening houden met langere wachttijden.

De luchthaven raadt vakantiegangers aan om op tijd te komen en de adviestijd van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. Ook wordt reizigers aangeraden om zo weinig mogelijk handbagage mee te nemen, zodat de veiligheidscontrole sneller verloopt.

