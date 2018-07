Tunesië laat bevoorradingsschip met tientallen migranten na twee weken toe

Het bevoorradingsschip Sarost 5 mag de haven van Zarzis binnenvaren. Het vaartuig ligt al enkele dagen in de buurt van die kustplaats. Op 13 juli haalde het schip ongeveer veertig migranten van een bootje.

Meerdere landen weigerden de migranten op te nemen. Het Tunesische ministerie van Defensie zei dat de redding had plaatsgevonden in een gebied waar Malta verantwoordelijk voor is. Malta vond juist dat de migranten naar Tunesië gebracht hadden moeten worden, omdat zich daar de dichtstbijzijnde veilige haven bevindt.

Het komt vaker voor dat landen met elkaar in de clinch liggen over de opvang van migranten die zijn gered op de Middellandse Zee. Het Rode Kruis zei eerder tegen CNN dat de situatie aan boord van de Sarost 5 niet houdbaar was. De hulporganisatie had recentelijk artsen naar het schip gestuurd.

