Zeker twaalf doden door aardbeving Indonesische eiland Lombok

Dat meldt de lokale overheid op het eiland. De slachtoffers vielen in het noorden en het oosten van het eiland.

De beving vond om 0.47 uur Nederlandse tijd (6.47 uur lokale tijd) plaats, in het noorden van het eiland op ongeveer vijftig kilomter van de stad Mataram. Kort daarna was er een naschok met een magnitude van 5,4.

Het epicentrum van de beving lag op slechts 7 kilometer diepte. Door de geringe diepte is de kans groter dat een beving schade aanricht. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst was er geen gevaar voor een tsunami, omdat de beving onder land was.

Nederlanders

Het zwaarst getroffen gebied is de regio Sembalun in het noorden van Lombok. In dit district ligt de bij bergbeklimmers populaire vulkaan Rinjani. Een 30-jarige vrouw uit Maleisië kwam daar om het leven.

Vanwege de kans op aardverschuivingen is de berg voorlopig afgesloten. Ook zijn er om die reden meerdere wegen op het eiland dicht. De elektriciteit in die regio is uitgevallen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er op dit moment Nederlandse slachtoffers zijn. Een woordvoerder liet weten dat het moeilijk is contact te krijgen met mensen in het gebied omdat de telefoonverbindingen slecht zijn. De Nederlandse ambassade in Indonesië staat in contact met de autoriteiten en volgt de situatie nauwgezet.

Ook op het naastgelegen eiland Bali, dat populair is bij Nederlandse toeristen, werd de beving gevoeld.

