Erdogan dreigt met zaak tegen VS vanwege mogelijke sancties om predikant

"De VS verliest een waardevolle en oprechte partner als ze de sancties doorzetten", aldus Erdogan. "We houden voet bij stuk."

Een van de sancties kan zijn dat de VS de F-35's niet meer levert aan Turkije of dat de straaljagers later komen. "Als dat gebeurt, spannen we een internationale zaak aan tegen de VS", stelt Erdogan.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence maakte vrijdag bekend dat mogelijk sancties volgen als Brunson vast blijft zitten. ''Als Turkije niet direct actie onderneemt om deze onschuldige man van het geloof vrij te laten en naar huis in Amerika te sturen, dan zal de VS belangrijke sancties nemen tegen Turkije."

Afspraak

De VS dacht een afspraak met Turkije te hebben gemaakt over een ruil van gevangenen. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder een Turkse vrouw, die gelinkt wordt aan Hamas in de Palestijnse gebieden, op laten pakken in Israël. Zij zou vrijkomen als Turkije Brunson vrijliet. De vrouw is inmiddels vrij, de Amerikaan zit nog vast.

De predikant, die in Turkije terechtstaat op verdenking van terrorisme, is woensdag onder huisarrest geplaatst na meer dan anderhalf jaar detentie. De vijftigjarige dominee Brunson uit North Carolina woont al meer dan twintig jaar in Turkije. Hij is de voorganger van een kleine protestantse kerk in Izmir.

Brunson is onder meer aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan houdt de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de VS verblijft, verantwoordelijk voor de poging hem ten val te brengen.

