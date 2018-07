Zestien gewonden nadat tyfoon Jongdari aan land komt in Japan

De gewonden vielen in verschillende steden. De meeste mensen zijn gewond geraakt doordat ze door sterke windvlagen op de grond vielen, dat meldt televisiezender NHK.

In de regio Nara, ten oosten van Osaka, is in korte tijd een record hoeveelheid regen gevallen. In een uur viel meer dan 100 millimeter regen. Door de regen is de kans op overstromingen en aardverschuivingen erg hoog in het midden van Japan.

In de steden Shizuoka, Aichi en Mie zitten 60.000 huishoudens zonder stroom door Jongdari.

De tyfoon trok voor de kust van Tokio langs, maar door hevige regenval zijn 107 vluchten van en naar Haneda Airport geannuleerd.

Jongdari kwam als tyfoon aan land, maar is volgens Japanse autoriteiten ondertussen afgezwakt tot een tropische storm.

Hiroshima

De storm trekt over Japan naar het westen van het land. De verwachting is dat Jongdari over Osaka en Kyoto naar de regio rond de steden Hiroshima en Okayama trekt.

Tienduizenden mensen zijn in deze regio's verzocht om te vertrekken naar veiligere plaatsen. Evacuaties zijn niet verplicht in Japan, waardoor veel mensen gewoon thuis blijven.

Het gebied rond die steden werd eerder deze maand al getroffen door enorme regenval, wat zorgde voor overstromingen en aardverschuivingen. Daarbij kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven.

Dat noodweer werd direct gevolgd door een van de ergste hittegolfen die Japan ooit heeft gehad. Daarbij kwamen nog eens tientallen mensen om het leven. De temperaturen liepen in sommige plaatsen op tot 41,1 graden. Door de hoge temperaturen werd het moeilijker voor de autoriteiten om de mensen in het overstromingsgebied te helpen.

