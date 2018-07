Dodental grootschalige natuurbranden Californië stijgt naar vijf

Onder de doden zijn twee jonge kinderen en hun overgrootmoeder, meldt de moeder van de kinderen aan Amerikaanse media.

Eerder werd al bekend dat een brandweerman om het leven kwam tijdens bluswerkzaamheden. Ook een ander slachtoffer stierf bij het blussen van het vuur.

Meer mensen worden zaterdag geëvacueerd uit het gebied waar het vuur nog niet onder controle is, laat de brandweer weten. Zeker 38.000 mensen zijn al op de vlucht voor de branden, die op meerdere plekken in de staat zijn ontstaan.

De nieuwste evacuaties vinden plaats in de noordelijk gelegen stad Redding, waar negentigduizend mensen wonen.

Huizen

Meer dan drieduizend brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Vijfhonderd huizen zijn verwoest en nog eens vijfduizend gebouwen lopen het gevaar om te verbranden.

De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken en heeft eerder een verdachte aangehouden.

Californië is niet het enige gebied in de VS dat geteisterd wordt door branden. In totaal woedden zaterdag 89 grote natuurbranden in 14 verschillende staten.

