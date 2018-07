Vrouw zorgt voor annulering honderden vluchten op vliegveld München

Een vrouw was ongecontroleerd voorbij de veiligheidscontroles van terminal 2 gekomen. Dat gebeurde zaterdagochtend.

Uren later zijn minstens tweehonderd vluchten geannuleerd en hebben ongeveer zestig vluchten een vertraging van meer dan een half uur opgelopen.

De terminal is inmiddels weer in gebruik, maar de vrouw is nog altijd zoek. Aan de hand van beeldmateriaal van een beveiligingscamera probeert de politie haar te vinden.

Bagage

De vrouw was in eerste instantie door de bodyscan gecontroleerd, maar werd vanwege haar bagage teruggefloten. Later glipte de vrouw zonder bagage langs het veiligheidspersoneel. Tegen de voorschriften in werd niet direct alarm geslagen. Pas toen de federale politie op de hoogte was gesteld, werd de terminal ontruimd.

De chaos op het vliegveld valt gelijktijdig met het aanbreken van de vakantie in het zuiden van Duitsland.