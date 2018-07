Paus accepteert ontslag van kardinaal wegens seksueel misbruik

De advocaat van een van de vermeende slachtoffers had tegenover The New York Times een boekje open gedaan over het misbruik. De geestelijke zou de destijds zestienjarige man in 1971 hebben aangerand en dat een jaar later weer hebben geprobeerd.

De inmiddels 88-jarige McCarrick zei later in een verklaring zich niets van dat misbruik te kunnen herinneren. De Amerikaanse tak van de kerk concludeerde echter dat de beschuldiging wel degelijk geloofwaardig is. De prominente geestelijke heeft niet publiekelijk gereageerd op andere beschuldigingen van wangedrag.

Een ander vermeend slachtoffer zei dat hij vanaf zijn elfde is misbruikt door "oom Ted", destijds een vriend van de familie. Dat misbruik zou bijna twintig jaar hebben geduurd. Uit onderzoek van de krant bleek bovendien dat binnen de kerk al tientallen jaren bekend was dat McCarrick zich schuldig zou maken aan seksueel wangedrag.

