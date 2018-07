Catalaanse oud-premier Puigdemont terug in België

Puigdemont wil zich in heel Europa blijven inzetten voor zijn politieke agenda. Hij zwoer na zijn terugkeer in België naar alle uithoeken van het continent te zullen reizen om "de rechtvaardige zaak van de Catalanen" te bepleiten.

Hij stelde onder meer dat zijn reis niet zal eindigen tot "alle politieke gevangenen vrij zijn" en alle ballingen kunnen terugkeren. De 55-jarige Puigdemont kon Duitsland verlaten omdat Spanje een aanhoudingsbevel tegen hem heeft ingetrokken.

De Duitse autoriteiten hadden de voormalig regiopremier op verzoek van Spanje aangehouden, maar mochten hem van de rechter niet uitleveren voor rebellie.

Puigdemont had al bekendgemaakt naar België te willen terugkeren om daar zijn politieke activiteiten voort te zetten. VRT Nieuws bericht dat de gewezen Catalaanse leider opnieuw zijn intrek zal nemen in een villa in Waterloo.

Opgepakt

Na de mislukte poging om Catalonië onafhankelijk te maken van Spanje, was de oud-leider in oktober 2017 naar België gevlucht. Toen hij na een lezing op een Finse universiteit weer onderweg naar België was, werd hij echter opgepakt in Duitsland.

Spanje wilde Puigdemont vervolgen voor rebellie, waar een celstraf van maximaal 25 jaar op staat. Het Spaanse hooggerechtshof trok het uitleveringsverzoek tegen de oud-leider vorige week in, omdat Duitsland hem alleen wil uitleveren voor het misbruik van publieke gelden.

