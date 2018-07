VS moet uitgezette ouders zoeken om met kinderen te herenigen

Dat heeft rechter Dana Sabraw vrijdag bepaald. De rechter was tevreden dat de Amerikaanse overheid 1.820 kinderen met hun ouders heeft herenigd, maar legde de nadruk op de 711 kinderen die nog gescheiden zijn van hun ouders.

Die ouders zijn gedeporteerd naar het buitenland of zitten nog in de VS, maar zonder hun kinderen.

De rechter was bezorgd over het feit dat 120 ouders hun recht op hereniging hebben laten varen door het tekenen van een document. Sabraw denkt dat ze niet wisten wat ze tekenden of dat het onder druk gebeurde.

De Amerikaanse organisatie voor Mensenrechten (ACLU) diende een verzoek in om ouders na hereniging nog een week in de VS te laten blijven. Zo kunnen de ouders beslissen of ze hun kind mee terug nemen, of dat het kind asiel aan kan vragen in de VS.

De overheid was het niet met het verzoek eens en zei dat ouders daar tijd voor hadden voordat ze het land binnenkwamen. Rechter Sabraw heeft zich er nog niet over uitgesproken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!