Nederlandse militairen teruggetrokken uit post in Mali wegens zorgkwaliteit

De twintig Nederlandse verkenners, die inlichtingen verzamelen voor de missie van de Verenigde Naties in Mali, vallen terug op Gao, een stuk zuidelijker en dichter bij de bewoonde wereld. In die stad sluiten ze zich aan bij de overige Nederlandse militairen in het Sahelland.

Over het ziekenhuis in Kidal, waar gewonde militairen zouden worden behandeld door Togolese medici, zijn al langer zorgen. Na het mortierongeval dat twee Nederlandse militairen het leven kostte, concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) dat de zorg voor de Nederlanders in Mali tekortschoot.

Defensie houdt vol dat het Togolese personeel tot dusver wel degelijk voldeed, maar dat daar nu verandering in is gekomen. Het Togolese medische team is afgelost door een ploeg die ''niet voldoende bekend wordt geacht met de protocollen en derhalve niet getraind is in adequate behandelmethodes'', schrijft minister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer.

Het harde oordeel van de OVV, die ook vaststelde dat er van alles niet deugde aan de gebruikte mortiergranaten, kostte toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis haar functie. Sindsdien let de Tweede Kamer extra op de medische zorg voor de in Mali gelegerde militairen.

Evacuatiehelikopters

Niet alleen over het Togolese ziekenhuis bleven twijfels bestaan, maar ook over de evacuatiehelikopters die de Verenigde Naties hebben klaarstaan. Met die helikopters zijn nog steeds problemen, schrijft Bijleveld, ook al beloofde de VN-missie beterschap. De helikopters zijn door ''vertragende VN-procedures'' niet in staat om een gewonde snel genoeg naar een behandeltafel te brengen. Daarom bleven de Nederlanders de afgelopen maanden dichter bij hun kamp.

In Kidal blijven een paar mensen van Defensie achter om op de spullen te passen. Nederland overlegt met de VN over een oplossing, zodat de verkenners weer verder kunnen met de operaties vanuit Kidal. Het werk vanuit Gao gaat wel door.

