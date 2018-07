Trump ontkent dat hij van ontmoeting zoon met Russen wist

"Het klinkt alsof iemand verhalen probeert te verzinnen om van een ongerelateerd probleem af te komen", schreef Trump vrijdag op Twitter.

Trump heeft altijd volgehouden pas veel later ingelicht te zijn over de bijeenkomst die plaatsvond in de aanloop naar de presidentsverkiezing. Zijn zoon Donald Trump jr. ontmoette destijds een Russische advocate, in de veronderstelling dat zij over belastende informatie over Trumps Democratische concurrent Hillary Clinton beschikte.

Inmiddels zou de voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen, bereid zijn te verklaren dat Trump wel degelijk vooraf op de hoogte was gesteld. Dat bericht CNN op basis van anonieme bronnen. Cohen zou bereid zijn te verklaren dat hij aanwezig was toen Trump groen licht gaf om de bijeenkomst door te laten gaan.

De president van de Verenigde Staten blijft echter bij zijn ontkenning. Hij twitterde dat Cohen, die hij overigens niet bij naam noemde, "zelfs de advocaat van Bill en Crooked Hillary" in de arm heeft genomen. "Goh, ik vraag me af of zij hem geholpen hebben de knoop door te hakken", sneerde hij.

Vrijdag werd ook bekend dat de Russische president Vladimir Poetin Trump heeft uitgenodigd om naar Moskou te komen. Daarbij merkte hij wel op dat de omstandigheden juist moeten zijn voor verdere ontmoetingen tussen de twee leiders.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!