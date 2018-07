Amerikaanse regering haalt deadline herenigen migrantenfamilies niet

Een rechter had de regering opgedragen dat uiterlijk donderdag (plaatselijke tijd) alle ongeveer 2.500 migrantenkinderen herenigd moesten zijn met hun ouders. Tot dusver is dat bij ongeveer 1.400 kinderen gelukt.

Volgens advocaten van de overheid komen ruim zevenhonderd kinderen überhaupt niet in aanmerking voor hereniging. In meer dan vierhonderd gevallen komt dat doordat de ouders niet meer in de Verenigde Staten verblijven. Ze zijn uitgezet of zelf vertrokken.

De mensenrechtenorganisatie die de zaak had aangespannen, probeert de verblijfplaats van die ouders te achterhalen. De American Civil Liberties Union wil dat de overheid ze alsnog bij elkaar brengt. Volgens de organisatie is er veel verwarring en zijn er kinderen in een "zwart gat" terecht gekomen..

De ouders en kinderen werden tijdens het illegaal oversteken van de Amerikaans-Mexicaanse grens van elkaar gescheiden. Zowel binnen als buiten de VS brak daarop een storm van kritiek los, vooral over de beelden van huilende kinderen die alleen waren opgesloten.

