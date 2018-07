Duizenden evacuaties in Californië door grootschalige natuurbranden

Op meerdere plekken in de staat zijn grote branden ontstaan, die door de droge hitte snel om zich heen grijpen. De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken en heeft een verdachte aangehouden.

In het zuiden van Californië moesten drieduizend mensen geëvacueerd worden. In het noorden van de staat, in de buurt van de stad Sacramento, werden nog eens vijfduizend mensen gedwongen hun woning te ontvluchten.

De brandweer probeert met man en macht de branden bij de huizen weg te houden en heeft vijf grote branden aangemerkt als prioriteit. Per brand zijn zo'n zevenhonderd brandweerlieden ingezet.

De branden woeden voorlopig vooral in dunbevolkte gebieden, maar door de droogte en hitte is de brandweer bang dat de vlammen snel tot in drukker bevolkte gebieden komen.

Zo dreigt de vuurzee de noordelijk gelegen stad Redding te bereiken, waar negentigduizend mensen wonen. De inwoners daar zijn al gewaarschuwd dat ze voorbereid moeten zijn om zo snel mogelijk de stad te ontvluchten.

Rook

Niet alleen de branden zelf zorgen voor gevaar en overlast. Het beroemde natuurpark Yosemite National Park is dicht, omdat de branden grote rookpluimen veroorzaken die blijven hangen in de vallei.

Bij de bestrijding van de branden is tot dusver één brandweerman om het leven gekomen. Zeven anderen zijn gewond geraakt. Burgerslachtoffers zijn er mede door het tijdelijke evacueren nog niet gemeld.

