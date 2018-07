'Mandela van Kosovo' op 82-jarige leeftijd overleden

Demaçi stond bekend als de 'Mandela van Kosovo'. Hij zat in het toenmalige Joegoslavië 28 jaar in de gevangenis en groeide uit tot het vrijheidssymbool van de etnische Albaniërs in Kosovo.

Die verzetten zich in de communistische tijd fel tegen de heersende elite en na het uiteenvallen van Joegoslavië vochten ze voor meer rechten en onafhankelijkheid. De afscheiding van Servië volgde in 2008.

''Het is moeilijk te accepteren dat ons symbool van verzet is overleden'', schreef president Hashim Thaçi op Facebook. ''Hij was onbreekbaar en onbuigzaam, voor welke uitdaging hij zich ook gesteld zag.''

Thaçi kondigde drie dagen van nationale rouw af.