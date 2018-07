Explosie bij Amerikaanse ambassade in Peking

Dat bevestigen Amerikaanse autoriteiten volgens verschillende Amerikaanse media. De 26-jarige verdachte zou als enige persoon gewond zijn geraakt. Hij liep volgens de politie letsel aan zijn hand op.

De Chinese staatskrant Global Times berichtte eerder dat de politie een vrouw die zich met benzine had overgoten, heeft meegenomen. Zij was vermoedelijk van plan zichzelf in brand te steken. Een getuige zei dat een politievoertuig bij het gebouw beschadigd lijkt te zijn.

Getuigen zeggen een ontploffing te hebben gehoord en trillingen te hebben gevoeld. Een vrouw die in de ambassade was om een visum aan te vragen, zei dat een alarm afging. "Vervolgens stormden veel mensen in kogelwerende vesten door de ruimte."