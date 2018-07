Japan executeert resterende sekteleden sarin-aanslag

De sekte zat achter de aanval met het zenuwgas sarin in de metro van Tokio in 1995, die dertien doden en meer dan 6000 gewonden tot gevolg had. De zes zijn ter dood gebracht door ophanging, liet de Japanse zender NHK weten.

Begin juli executeerde Japan al de leider van de sekte, Shoko Asahara, en zes andere leden. De zes resterende leden waren daarna nog in afwachting van hun vonnis. Daarmee zijn nu alle dertien leden die in 2006 schuldig waren bevonden ter dood gebracht.

In juni 2012 werd de laatste verdachte van de gasaanval opgepakt. Met die arrestatie kwam na zeventien jaar een einde aan de jacht op de mensen die volgens de Japanse opsporingsautoriteiten verantwoordelijk waren voor de gifaanval met saringas.

Gasaanval

Bij de gasaanval op 20 maart 1995 op enkele metrohaltes gebruikten de sekteleden de ochtendspits de scherpe punten van paraplu's om zakken vol sarin lek te prikken in vijf metrowagons. Het veroorzaakte grote paniek in de Japanse hoofdstad.

Aum Shinrikyo pleegde een jaar voor de aanslag in Tokio ook een aanslag met sarin in Matsumoto (Centraal-Japan). Toen vonden acht mensen de dood. Over de motieven voor de aanslagen werd nooit veel bekend.

