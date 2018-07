Rumoer om vertraging definitieve verkiezingsuitslagen Pakistan

De voorzitter van de Pakistaanse verkiezingscommissie, Babar Yaqoob, heeft dat donderdag laten weten. De reden voor de vertraging is naar verluidt een technische storing in de telmachines.

De eerste uitslagen wijzen op een overwinning voor de voormalige cricketer Imran Khan. Politieke opponenten stellen echter dat die vroege uitslagen misleidend zijn. De definitieve uitslag werd in de nacht van woensdag op donderdag verwacht, maar wordt nu mogelijk pas donderdagmiddag bekendgemaakt.

De partij van de grootste tegenstander van Kahn, de voormalige premier Nawaz Sharif, noemde de manier waarop de stemmen geteld en de eerste uitslagen bekendgemaakt worden een "aanslag op de democratie".

Door de storing van de telmachines worden de stemmen nu met de hand geteld. De concurrenten van Khan vrezen dat er tijdens dit proces niet genoeg controle is. De verkiezingscommissie bestrijdt dit.

"Er is geen samenzwering en ook geen inmenging in het proces of de resultaten", stelde Yaqoob. "De vertraging komt door een technisch mankement, waardoor het systeem grotendeels platligt."

Meerderheid

De kiesraad maakte donderdag bekend dat inmiddels zo'n 48 procent van de stemmen is geteld. De PTI van Khan gaat aan kop in 113 kiesdistricten, de PML-N van oud-premier Nawaz Sharif in 64. In totaal kunnen 272 zetels in het lagerhuis worden veroverd bij de stembusgang.

Tijdens de verkiezingen op woensdag werd Pakistan opgeschrikt door een zelfmoordaanslag bij een stemburea in Quetta, in het zuidwesten van het land. De aanval, die aan 31 mensen het leven kostte, werd opgeëist door Islamitische Staat (IS).

De winnaar van de verkiezingen in Pakistan moet zich buigen over kwesties als de economische crisis, de verslechterde relatie met bondgenoot Verenigde Staten en de landelijke watertekorten als gevolg van de droogte.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!