Volgende top tussen Trump en Poetin pas 'na afronden Ruslandonderzoek'

Vorige week werd bekend dat Trump, in navolging van de top met zijn ambtgenoot in Helsinki op 16 juli, Poetin heeft uitgenodigd in Washington. Deze ontmoeting zou in eerste instantie ergens in de herfst moeten plaatsvinden.

Tot Trumps ergernis loopt er nog een onderzoek van voormalig FBI-baas en Republikein Robbert Mueller naar de inmenging van Rusland tijdens de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen in 2016. De Amerikaanse president spreekt zelf liever over een 'heksenjacht'.

"De president denkt dat de volgende ontmoeting met president Poetin plaats moet vinden nadat de 'Ruslandheksenjacht' voorbij is", liet Trumps veiligheidsadviseur John Bolton woensdag in een statement weten. "Dus we zijn overeengekomen dat dit volgend jaar gaat worden."

Inmenging

Trump kreeg na de top in Helsinki forse kritiek in eigen land, omdat hij zei dat hij de ontkenning van Poetin geloofde dat Rusland zich niet heeft gemengd in de verkiezingen van 2016. Daarmee sprak hij de bevindingen van zijn volledige inlichtingenapparaat tegen. Een dag later stelde Trump dat hij zich had versproken en juist bedoelde dat Rusland er wel achter zat.

Hoewel Trump zelf steeds herhaalt dat het goed is om een sterke band te hebben met Rusland, wordt dat door prominenten in het Amerikaanse congres tegengesproken. Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, stelde dat Rusland 'niet onze vriend' is. Hij waarschuwde de Russen ook zich niet te mengen in de 'mid-terms', de congresverkiezingen die in november worden gehouden.