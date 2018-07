Somalië start eerste rechtszaak tegen vrouwenbesnijdenis na dood meisje

Het slachtoffer verloor veel bloed nadat ze op 14 juli door haar moeder naar een traditionele behandelaar was gebracht voor de besnijdenis. Twee dagen later overleed het meisje in het ziekenhuis.

Justitie maakte woensdag bekend haar dood te zullen onderzoeken en de familie voor de rechter te slepen. Dit gebeurde tijdens een conferentie over vrouwenbesnijdenis in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Die was mede georganiseerd door de organisatie achter de wereldwijde campagne om een einde aan de praktijken te maken.

In Somalië vindt besnijdenis van vrouwen om religieuze en culturele redenen op grote schaal plaats. Ongeveer 98 procent van de Somalische vrouwen krijgt ermee te maken, het hoogste percentage in de wereld.

Volgens de Somalische wet is vrouwenbesnijdenis verboden, maar overtreders worden niet gestraft. Pogingen om hier wetten over in te voeren strandden meerdere malen in het parlement. Critici stellen dat parlementariërs bang zijn om stemmen te verliezen bij de volgende verkiezingen.

Vrouwenbesnijdenis wordt in steeds meer landen afgekeurd of zelfs wettelijk verboden, bleek eerder uit onderzoek van UNICEF. Toch worden vele meisjes nog steeds genitaal verminkt. Naar schatting hebben zo'n 200 miljoen vrouwen een vrouwenbesnijdenis ondergaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!