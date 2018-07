Met helikopter ontsnapte Franse crimineel gezien in voorstad van Parijs

Volgens de krant Le Parisien heeft de politie in de parkeergarage bovendien een auto met vals kenteken aangetroffen waarin materiaal zat voor de fabricage van bommen.

De voortvluchtige bendeleider zou in dat voertuig hebben gezeten. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde woensdag slechts kwijt dat het onderzoek na die vondst is overgenomen door een in zware criminaliteit gespecialiseerd team.

Over Faïd (46) en diens mogelijke verblijfplaats zijn geen mededelingen gedaan. Faïd werd begin deze maand door een gewapend commando met een helikopter uit de penitentiaire inrichting van Réau gehaald. Zijn uitbraak zorgde in Frankrijk voor veel ophef.

De crimineel zat vast omdat hij in 2010 een politieagent heeft doodgeschoten bij een overval. In 2013 wist hij ook al te ontsnappen door een gat in de buitenmuur te blazen met dynamiet. Faïd werd toen naar zes weken weer opgepakt.