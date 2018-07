Meer dan drieduizend mensen vast na instorten dam in Laos

Lokale autoriteiten melden dat er al bijna drieduizend mensen gered zijn. Een groter aantal zit echter nog vast op onder meer daken van ondergelopen huizen. Tientallen mensen zijn nog vermist.

De omstandigheden waarin de reddingsploegen moeten werken, zijn lastig. Gehele dorpen zijn weggespoeld door het water en het gebied is lastig bereikbaar.

De dam Xepian-Xe Nam Noy was in aanbouw. Volgens persbureau AFP is er door de doorbraak van de dam 5 miljard kubieke meter water weggestroomd.

Laos is een van de armste landen in Azië. Lokale autoriteiten hebben de regering om noodhulp gevraagd, in de vorm van bijvoorbeeld kleding, medicijnen en drinkwater.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!