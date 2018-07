Trump bespreekt in opgenomen gesprek afkopen Playboy-model

De opname is gemaakt in september 2016, twee maanden voordat Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Het gesprek, dat ook in het bezit van de FBI is, bewijst dat Trump op de hoogte was van de dreigende publicatie van het artikel en de inhoud van het stuk.

Het Witte Huis heeft tot nu toe met klem ontkend dat Trump van de betaling aan het model en het artikel wist. De Playboy-bunny, Karen McDougal, stelt dat zij in 2006 een relatie met de huidige president gehad heeft. Hij was toen net een jaar getrouwd met Melania. Het was ook het jaar waarin zij van hun zoon Barron beviel.

Cohen en Trump bespreken in de uitgezonden opname de betaling aan McDougal. Met die betaling had de eventuele schade die het naar buiten komen van het verhaal voor de presidentsverkiezingen zou kunnen aanrichten, beperkt kunnen worden.

Het gesprek tussen Cohen en Trump vond plaats nadat het roddeltijdschrift National Enquirer een overeenkomst met McDougal had gesloten om haar verhaal te publiceren in ruil voor 150.000 dollar. Uiteindelijk werd het verhaal niet gepubliceerd.

Heksenjacht

De opname werd aan CNN doorgespeeld door Lanny Davis, de advocaat van Cohen. De FBI deed in april 2018 een inval bij Cohen. Dat gebeurde in opdracht van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen doet.

Alle Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen bewijs te hebben dat de Russen, via onder meer hackers, hebben geprobeerd de uitslag te beïnvloeden. Trump heeft de inmenging anderhalf jaar lang ontkend. Hij kwam hier vorige week echter op terug, nadat hij veel kritiek kreeg toen hij zijn claim dat er niets gebeurd zou zijn, herhaalde tijdens een persconferentie met de Russische president Vladimir Poetin.

Cohen, tot voor kort een van de vaste vertrouwelingen van Trump, zou worden verdacht van mogelijke bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanciën. Trump zelf noemde de inval bij Cohen een "schandalige heksenjacht". Hij verwijt aanklager Mueller, die lid is van de Republikeinse Partij van Trump, "partijdig" te zijn.

Stormy Daniels

De oud-advocaat van Trump is ook de spil in de affaire rond Stormy Daniels. Met die pornoster zou Trump, ook in 2006, seks hebben gehad, vlak na de bevalling van Melania. Hiervoor zou Cohen in 2016, voor de verkiezingen, 130.000 dollar zwijggeld aan Daniels betaald hebben.

Trump ontkende deze betalingen in eerste instantie. Later bevestigde hij de betaling van 130.000 dollar aan Cohen, maar stelde hij dat het doel van die betaling onder een 'geheimhoudingsverklaring' valt. De president ontkent de affaire met Daniels nog steeds.

