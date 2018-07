Twee Nederlanders zwaargewond bij busongeluk in België

Een Nederlandse vrouw heeft een hersenschudding en een andere vrouw een aantal botbreuken, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Gent. Een vrouw uit Wales liep zeer zware botbreuken op en moet worden geopereerd.

De vier blijven voorlopig in het ziekenhuis. De overige inzittenden kunnen hun reis vervolgen.

Het ongeluk gebeurde rond 2.30 uur op de E40 in de richting van Oostende, ter hoogte van Aalter. De bus was onderweg van Amsterdam naar Londen.

Een Belgische politiewoordvoerder zei dat in de bus twintig passagiers en een chauffeur zaten. Achttien inzittenden raakten gewond, onder wie de Nederlandse chauffeur. De woordvoerder laat weten dat de chauffeur geen alcohol had gedronken. Hij mag het ziekenhuis in de middag verlaten.

Vangrail

De chauffeur reed tegen een betonnen vangrail, op een plek waar werkzaamheden plaatsvinden. De bus kantelde vervolgens. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken.

De politie onderzoekt de tachograaf, een standaardprocedure bij een busongeluk waarmee de rij- en rusttijden worden gecontroleerd. "Daarmee kijken we of vermoeidheid een rol heeft gespeeld", aldus een woordvoerder van het OM.

Nederlanders

De bus is van het Nederlandse bedrijf Oostenrijk in Diemen, bevestigt een woordvoerder van dit bedrijf. Dat bedrijf voert in opdracht van het Franse Ouibus een lijndienst op Londen uit. Het voertuig vertrok dinsdag om 22.00 uur vanuit Amsterdam en zou woensdag rond 7.00 uur in Londen aankomen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!