EU-hulpverleners arriveren in Griekenland voor strijd tegen branden

De dinsdag gearriveerde groep bestaat uit 64 mensen uit Cyprus, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. De Griekse autoriteiten hebben vanwege de branden bij Athene een beroep gedaan op het civiele beschermingsprogramma van de Europese Unie.

Meerdere landen hebben steun toegezegd, waaronder Spanje, Bulgarije, Italië, Kroatië en Portugal. Zij toonden zich bereid onder meer blusvliegtuigen en medische personeel te sturen.

Brandweerlieden en vrijwilligers zijn sinds maandag volop bezig met het bestrijden van het vuur. De brand in Mati, zo'n dertig kilometer ten oosten van de hoofdstad Athene, is onder controle maar kan mogelijk opnieuw oplaaien.

Het is nog niet duidelijk hoe de branden zijn ontstaan. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht.

Slachtoffers

De branden in Griekenland hebben tot dusver aan zeker 74 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal personen is nog vermist. Zeker 187 personen, waaronder 23 kinderen, hebben verwondingen opgelopen door de branden in de buurt Athene. Sommige van hen zijn zwaargewond.

Er zijn vooralsnog geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Wel moesten enkele Nederlandse toeristen hun vakantiebestemming verlaten om aan de branden te ontkomen.

De alarmcentrale van de ANWB heeft twee meldingen gekregen van vakantiegangers van wie het hotel is afgebrand. ''Ze zijn via hun touroperator in een ander hotel ondergebracht'', aldus een woordvoerder van de ANWB.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen over slachtoffers of hulpvragen van landgenoten gekregen. Op de website van het Rode Kruis hebben tot heden veertien Nederlanders zich geregistreerd om vrienden of familie duidelijk te maken dat het goed met ze gaat.

Dodelijk

Het zijn de dodelijkste branden sinds 2007. In de zomer van dat jaar kwamen ruim zeventig mensen om het leven door natuurbranden in het zuiden van Griekenland. Het land kampt vaker met grote natuurbranden vanwege droge winters en hete zomers.

De Griekse premier Alexis Tsipras spreekt van een "tragedie" en heeft dinsdag drie dagen van nationale rouw aangekondigd. EU-president Donald Tusk meldde eerder via Twitter diep bedroefd te zijn. ''Europa zal naast onze Griekse vrienden staan in deze moeilijke tijden. Hulp uit verschillende EU-landen is onderweg.''

