Geologen waarschuwen dat lavastroom Hawaï jaren kan aanhouden

Begin mei stortte een krater in, waardoor er lava uit een spleet in de vulkaan begon te stromen.

Meer dan tweeduizend bewoners moesten half mei geëvacueerd worden; in totaal werden meer dan zevenhonderd huizen al verwoest. Ook vernielde de lava een recreatiepark en een geothermische centrale die het eiland Hawaï voor een groot deel van stroom voorzag. De lava spuit soms tientallen meters de hoogte in.

Experts van de Vulcano Observatory die de situatie geëvalueerd hebben, zijn bang dat de lavastroom nog heel lang aan zal houden en meer huizen op het eiland zal verwoesten.

​Meer lava

De hoeveelheid lava onder de Kilauea is groter dan bij eerdere uitbarstingen op Hawaï het geval was. Bovendien is de lavastroom de afgelopen weken alleen maar toe- in plaats van afgenomen, zo blijkt uit het rapport dat de Observatory heeft gepubliceerd.

Experts stellen dat het "zeker maanden, en wellicht zelfs twee jaar kan duren voordat de stroom zal stoppen". De gouverneur van de staat Hawaï had de organisatie gevraagd een rapport over het verloop van de vulkaanuitbarsting op te stellen.

Het is, voor zover gedocumenteerd, driemaal eerder gebeurd dat het eiland Hawaï door een soortgelijke eruptie getroffen werd: in 1840, in 1955 en 1960. De eruptie in 1955 duurde het langst, 88 dagen. Dat record wordt binnen een paar weken verbroken.

Toerisme

De lavarivier die uit de Kilauea stroomt, is nu zo'n 400 meter breed. Het gesmolten gesteente uit de vulkaan stroomt naar de oceaan, maar de kans is vrij groot dat de loop van de stroom verandert als de wanden van het 'kanaal' waar de lava nu doorheen glijdt het begeven.

Het toerisme van Hawaï heeft de afgelopen weken flink te lijden gehad onder de vulkaanuitbarsting. Hoewel Hawaï het grootste eiland van de archipel is, woont er slechts een klein deel van de bevolking.

De meeste toeristen gaan naar het eiland O'ahu, waar zich de hoofdstad Honolulu en de meeste bezienswaardigheden bevinden. Toch annuleren veel toeristen hun reis uit angst voor de gevolgen van de eruptie.

