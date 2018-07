Meerdere doden en honderden vermisten na doorbraak dam in Laos

Volgens ABC Laos zijn er door de autoriteiten boten gebracht om overlevenden te evacueren. De dam ligt in de regio San Sai, in de zuidoostelijke provincie Attapeu, en diende als waterkrachtcentrale. Volgens de bouwers is de dam bezweken door de hevige regenval van de laatste tijd. De doorbraak was maandagavond om 20.00 uur (lokale tijd).

Volgens persbureau AFP is er door de doorbraak van de dam 5 miljard kubieke meter water weggestroomd. Meerdere dorpen zouden volgens de BBC door het water overspoeld zijn en persbureau AP meldt dat ruim 6.600 mensen hun huis zijn kwijtgeraakt.

Lokale autoriteiten hebben de regering om noodhulp gevraagd, zoals kleding, medicijnen en drinkwater. Premier Thongloun Sisoulith is naar het getroffen gebied afgereisd om toezicht te houden op reddingswerkzaamheden.

Opwekken energie

De dam Xepian-Xe Nam Noy was in aanbouw. Het is nog niet duidelijk of de waterkrachtcentrale al in gebruik was.

Laos is een van de armste landen in Azië, maar het heeft ambitieuze plannen voor het opwekken van energie. Door de bouw van een reeks stuwdammen wil het land de belangrijkste energieleverancier van de regio worden.

Milieuorganisaties hebben vaak de noodklok geluid over de stuwdammen in het land, vooral vanwege de gevolgen voor de waterstand in de Mekong, die van invloed is op de visstand en van belang is voor de vruchtbaarheid van de grond.

