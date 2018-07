Dodental door hevige bosbranden in Griekenland stijgt naar boven de vijftig

Allen werden slachtoffer terwijl zij op de vlucht waren voor de bosbranden. Ook zijn er nog veel mensen vermist, vooral toeristen.

De slachtoffers zijn onder meer gevallen in het dorpje Mati, zo'n 30 kilometer ten oosten van Athene en in de havenplaats Rafina. Op een weg bij Mati zijn verbrande lichamen gevonden van vier mensen die wilden vluchten.

Verwacht wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verder oploopt. Veel gewonden verkeren in levensgevaar. De Griekse regering roept mensen op hun hun huizen te verlaten en naar veilige gebieden te vluchten.

Dit wordt echter bemoeilijkt, omdat het vuur (spoor)wegen onbereisbaar maakt.

Vakantiegebied

De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Vooral die regio lijkt het hardst getroffen. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn is niet bekend. Honderden mensen werden met boten in veiligheid gebracht en duizenden overnachtten buiten, in hun auto of in sporthallen.

Doordat de wind in de nacht is gaan liggen, zijn de branden inmiddels wel minder geworden. ''We hopen de branden vandaag te blussen'', liet een brandweerman weten op de televisie.

Premier Alexis Tsipras heeft wegens de branden zijn bezoek aan Bosnië afgebroken. In de provincie Attica is de noodtoestand uitgeroepen.

Droge zomer

Vanwege de droge zomers heeft Griekenland vaker te kampen met bosbranden. De autoriteiten melden echter dat de huidige bosbranden de ergste zijn die Griekenland in tien jaar tijd meegemaakt heeft.

Het leger van Griekenland is ingezet om de brandweer bij te staan met blussen en om te helpen met de evacuatie van mensen uit de getroffen gebieden.