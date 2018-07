Minstens twintig doden door hevige bosbranden in Griekenland

Naast de twintig doden zijn tot nu toe negentig gewonden gemeld. Allen werden slachtoffer terwijl zij op de vlucht waren voor de bosbranden. Ook zijn er nog veel mensen vermist, vooral toeristen.

In het dorpje Mati, zo'n 30 kilometer ten oosten van Athene, werden vier verbrande lichamen op de openbare weg gevonden. De toeristische kustplaats werd eerder op maandag overvallen door het zich razendsnel verspreidende vuur en is grotendeels verwoest.

De Griekse regering heeft mensen opgeroepen hun huizen te verlaten en naar veilige gebieden te trekken. Dat wordt echter zeer bemoeilijkt doordat het vuur onder meer wegen en spoorwegen onbereisbaar maakt.

Griekenland heeft vaker last van bosbranden in de droge zomer, maar volgens de autoriteiten zijn de huidige bosbranden in de omgeving van Athene de ergste die het land in tien jaar tijd heeft meegemaakt.

Noodtoestand

Inmiddels is het Griekse leger ingezet om de brandweer te assisteren bij het blussen en om zo veel mogelijk mensen in de getroffen gebieden te helpen met evacueren. In de regio is de noodtoestand uitgeroepen.

De Griekse minister-president Alexis Tsipras heeft zijn bezoek aan Bosnië-Herzegovina onderbroken zodat hij kan terugkeren naar Griekenland om de crisis het hoofd te bieden. De premier deed al een oproep aan andere Europese landen om te helpen.

