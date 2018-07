Canadese politie geeft identiteit verdachte schietpartij Toronto vrij

Het gaat volgens de politie om de 29-jarige Faisal Hussain, een inwoner van Toronto die na de schietpartij omkwam tijdens een vuurgevecht met de politie. De politie wil niet zeggen of hij zelfmoord gepleegd heeft of neergeschoten is.

Bij de schietpartij in een drukke uitgaansstraat in Toronto kwamen twee mensen om, een tienjarig meisje en een achttienjarige vrouw. Dertien mensen raakten gewond en liggen momenteel in het ziekenhuis.

Na de schietpartij verklaarden ooggetuigen al dat een "in het zwart geklede, blanke man" had geschoten. De schietpartij vond even na 22.00 uur lokale tijd plaats op straat in de levendige wijk Greektown.

Het is nog niet bekend wat het motief van de man is. Een woordvoerder van de politie zei dat het "te vroeg is om zeggen dat het om een terroristische aanslag gaat".

Familie

De familie van de verdachte heeft een verklaring uit laten gaan, waarin gesteld wordt dat Hussain al zijn hele leven met psychische problemen worstelde.

"Hij heeft altijd ernstige problemen met zijn mentale gezondheid gehad", zo is in de verklaring te lezen. "Hij had zijn hele leven last van psychoses en depressies."

