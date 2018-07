Lichaam vermiste Koen van Keulen (17) gevonden in Italië

Volgens de NOS werd het lichaam langs de weg in het water gevonden tussen de camping waar de jongen verbleef en een andere camping. Het stoffelijk overschot zou hier al enkele dagen liggen.

Van Keulen is vermist geraakt toen hij donderdagnacht ging stappen tijdens een vakantie met ouders en vrienden. Tijdens de busreis terug naar de camping heeft hij de halte gemist, omdat hij met mensen aan het praten was. Hierna is niets meer van hem vernomen.

Zoekactie

Een groot aantal mensen heeft de afgelopen dagen gezocht naar de jongen, maar zonder resultaat. Ook een team van Stichting Reddingshonden RHWW is maandag in Italië gearriveerd om daar te assisteren bij de zoekactie.

Zij zijn uiteindelijk niet in actie gekomen, omdat het lichaam al was gevonden voordat ze gereed waren, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Het is niet bekend wie het lichaam heeft aangetroffen.