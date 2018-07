Gevonden lichaam Italië is van vermiste Koen van Keulen (17)

Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat Van Keulen langs de weg heeft gelopen, 6 meter naar beneden is gevallen en in een 60 centimeter diepe rivier terecht is gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de jongen is aangereden.

Van Keulen raakte vermist nadat hij donderdagnacht ging stappen tijdens een vakantie met ouders en vrienden. Ze verbleven op de camping Euro Camping Pacengo.

Bushalte

Tijdens de busreis terug naar de camping heeft Van Koelen de halte gemist, omdat hij met mensen aan het praten was. Hierna is niets meer van hem vernomen.

Het lichaam van Van Keulen werd maandag in een greppel langs de busroute gevonden. Op deze plek was eerder een spoor van gebroken takken en voetafdrukken waargenomen.

Volgens politiechef Francesco Milardi verdween Van Keulen op een regenachtige nacht. "Mogelijk was het dus gevaarlijk om op het gras lopen. Voor de arme jongen was het echter vanwege verkeer het veiligst om naast de weg te lopen."

Zoekactie

Een groot aantal mensen heeft de afgelopen dagen gezocht naar de jongen, maar zonder resultaat. Onder hen waren veel vrijwilligers. Ook een team van Stichting Reddingshonden RHWW was maandag in Italië gearriveerd om daar te assisteren bij de zoekactie.

Zij zijn uiteindelijk niet in actie gekomen omdat het lichaam al was gevonden voordat ze gereed waren, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Het is niet bekend wie het lichaam heeft aangetroffen.

