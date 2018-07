Dodental schietpartij Toronto loopt op naar twee

De doden zijn een achtienjarige vrouw en een tienjarig meisje, meldt de politie van Toronto. Onder de gewonden bevindt zich een negenjarig meisje. Ze ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

De schutter is omgekomen tijdens een vuurgevecht met de politie. Het is nog niet zeker of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat hij is gedood door de politie.

Burgemeester John Tory van Toronto sprak tijdens een persconferentie zijn afgrijzen uit over de schietpartij. ''Het incident speelde zich af in een vredig deel van de stad, het is bijna onvoorstelbaar dat zich daar zoiets afspeelt."

Het is nog niet bekend wat het motief is van de man die zondagavond lokale tijd het vuur opende in een drukke uitgaansstraat in de Canadese stad Toronto. Een woordvoerder van de politie zei dat het ''te vroeg is om zeggen dat het om een terroristische aanslag gaat".

Vuurwapenprobleem

Tory zei verder dat de aanval duidelijk maakt dat Canada te maken heeft met een vuurwapenprobleem. ''Wapens zijn in mijn ogen te makkelijk verkrijgbaar."

Volgens cijfers van de politie is het aantal vuurwapenincidenten het afgelopen jaar gestegen met 50 procent. Waarom het cijfer juist de laatste tijd zo gestegen is, wordt nog onderzocht.

Greektown

De schietpartij vond even na 22.00 uur lokale tijd plaats op straat in de levendige wijk Greektown. Getuigen vertelden de krant Toronto Star dat een blanke, in het zwart geklede man tussen de dertig en veertig jaar oud het vuur opende.

Hij zou tussen de twintig en dertig keer hebben geschoten.

