Zoekactie naar vermiste Nederlandse jongen (17) in Italië weer hervat

De jongen raakte vermist toen hij ging stappen tijdens een vakantie met ouders en vrienden. Tijdens de busreis terug naar de camping heeft hij de halte gemist. Hierna is niets meer van hem vernomen.

Volgens de politie in Italië is een groot aantal mensen op zoek naar Van Keulen. Er wordt onder meer gezocht in het water. Een groot aantal vrijwilligers helpt ook mee in de zoektocht.

De NOS meldt dat de jongen geen of zeer weinig alcohol had gedronken. De familie maakt zich grote zorgen, omdat hij zijn pinpas sinds donderdagnacht niet meer heeft gebruikt en amper contant geld bij zich heeft.

Noodweer

''We vinden het raar dat er geen enkel digitaal spoor van hem is. Op videobeelden van veiligheidscamera's is hij tot nu toe nergens te zien'', zegt een woordvoerder van de familie vanuit Italië. ''Getuigen spreken elkaar bovendien tegen als het gaat om waar Koen uit de bus is gestapt.'' De jongen bleef zitten terwijl zijn vrienden en broer uitstapten. Vermoedelijk is hij bij een volgende halte de bus uitgegaan.

In de nacht van zondag op maandag was het noodweer in de omgeving, met regen en hagel. De kans bestaat dat daardoor eventuele sporen zijn gewist.

Reddingshonden

Zondagavond vertrok een team van Stichting Reddingshonden RHWW naar Italië om daar te assisteren bij de zoekactie. Verwacht wordt dat het team maandagmiddag aankomt.

Een woordvoerder liet eerder al namens de familie weten blij te zijn met de toenemende media-aandacht. "Het geeft aandacht voor de vermissing van Koen en daar gaat het om. Om het terugvinden van Koen."

