Een dode en dertien gewonden na schietpartij in Toronto

De schutter is ook overleden, meldt de politie tijdens een persconferentie. Verdere informatie over zijn of haar identiteit is nog niet verstrekt.

Een van de slachtoffers is een jong meisje, aldus de politie. Ze is er slecht aan toe en wordt behandeld in het ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde in de wijk Greektown. Volgens burgemeester John Tory is het een 'schok' dat het incident in deze doorgaans rustige wijk plaatsvond.

Een motief voor de schietpartij is niet bekend. Tory roept mensen op geen voorbarige conclusies te trekken. Getuigen melden aan The Globe and Mail dat er twintig tot dertig keer geschoten is.

