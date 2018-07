Zoekactie naar in Italië vermiste Nederlander levert nog niets op

De zeventienjarige Van Keulen wordt sinds donderdagnacht vermist. Hij was met zijn ouders en enkele vrienden op vakantie in Italië. Donderdag ging hij met vrienden stappen, maar is daarna niet teruggekeerd naar de camping waar zij verbleven.

Naast de zoekacties van de Italiaanse politie zijn ook zo'n 150 tot 200 vrijwilligers, voornamelijk Nederlandse campinggasten, bezig om de omgeving rond de camping uit te kammen. Enkele tips over waar de scholier het laatst gezien was en een meisje dat mogelijk bij hem was, liepen op niets uit.

Zondagavond vertrok een team van Stichting Reddingshonden RHWW naar Italië om daar te assisteren bij de zoekactie. Verwacht wordt dat het team maandagmiddag aankomt.

Een woordvoerder laat namens de familie weten blij te zijn met de toenemende media-aandacht. "Het geeft aandacht voor de vermissing van Koen en daar gaat het om. Om het terugvinden van Koen."

