Dodelijke aanslag bij vliegveld Kaboel na terugkeer Afghaanse vicepresident

De aanslag vond plaats bij de hoofdingang van de luchthaven. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn tien mensen om het leven gekomen. Het dodental loopt mogelijk nog op.

Dostum raakte niet gewond. Hij was enkele minuten voor de explosie in een auto gestapt en vertrokken. De politicus verbleef in ballingschap in Turkije nadat hij was beschuldigd van onder andere seksueel misbruik.

Het is nog niet bekend wie achter de aanval zit. De Afghaanse vicepresident was eerder het doelwit van andere aanslagen.

