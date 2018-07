Man aangehouden na gooien met zuur op kind in Engelse stad Worcester

Het kind wordt in het ziekenhuis behandeld voor meerdere wonden op zijn gezicht en zijn armen.

De aanval vond plaats in een supermarkt in de stad Worcester. De politie gaat ervan uit dat het een opzettelijke aanval was, zegt een politiewoordvoerder in The Guardian.

"We behandelen dit als een opzettelijke aanval", aldus de woordvoerder. "Mensen in de omgeving kunnen schrikken van dit bericht, daarom zijn we een groot onderzoek gestart. We willen laten zien dat we dit serieus nemen."

De politie heeft beelden vrijgegeven van drie mannen die mogelijk wat gezien hebben. "We willen graag met ze in contact komen", meldt de woordvoerder.

Een motief voor de aanval is nog niet bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!