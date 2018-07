Ruim 190.000 mensen geëvacueerd uit Shanghai vanwege naderende tyfoon

Dat meldt het Chinese staatspersubreau Xinhua. De mensen die in veiligheid zijn gebracht, woonden aan de kust of in tijdelijke, instabiele woningen.

Ampil is de tiende tyfoon van het jaar in Shanghai. Er is sprake van stortregens en hevige rukwinden in de regio.

De wind haalt snelheden tot 170 kilometer per uur. Verwacht wordt dat Ampil rond 12.00 uur zondagmiddag aankomt in Shanghai.

KLM laat weten dat mensen die een vlucht naar of via Shanghai hebben geboekt voor zondag of maandag, die kunnen omboeken naar een andere datum in de komende week.

