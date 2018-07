Cuba van plan om homohuwelijk toe te staan

In het land werden in het verleden homo's en lesbiennes naar werkkampen gestuurd. In het beginjaren van het bewind van Fidel Castro was sprake van een officieel anti-homo beleid. Castro bood daar later zijn excuses voor aan.

De laatste tien jaar zette Cuba al grote stappen door bijvoorbeeld veranderingen van sekse goed te keuren en discriminatie op de werkvloer aan te pakken.

Verwacht wordt dat het parlement de concept grondwet dit weekeinde goedkeurt.

De regeringsfunctionaris zegt dat de mogelijkheid om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht de principes van gelijkheid en gerechtigheid versterkt.

Het besluit volgt een trend in Latijns Amerika. Eerder werd het homohuwelijk toegestaan in Argentinië, Brazilië, Colombia, Uruguay en sommige gedeeltes van Mexico. Dit gebeurde in sommige gevallen ondanks protest van de katholieke kerk.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!