Aanhoudende hittegolf in Japan blijft dodelijke slachtoffers eisen

Eerder deze week steeg de temperatuur in het midden van Japan tot 40,7 graden. De hoogste temperatuur in vijf jaar. In de stad Kyoto steeg het kwik zeven dagen op rij tot minstens 38 graden, meldt BBC.

Het Japanse ministerie van Onderwijs heeft scholen opgedragen om maatregelen te treffen nadat een zesjarige scholier aan de hitte bezweek tijdens een les in de buitenlucht.

Japan kreeg eerder deze maand te maken met ander soort noodweer. Meer dan tweehonderd mensen kwamen om het leven door overstromingen en modderstromen na hevige regenval.

Water

Zo'n 55.000 huishoudens zitten als gevolg van de regen nog zonder stromend water. Het zwaarst getroffen gebied heeft nu te maken met de hittegolf.

Japan heeft vaker te maken met hoge temperaturen, maar dan vooral in augustus. Het is uitzonderlijk dat de temperaturen in juli al zo hoog zijn.

Daarnaast is de luchtvochtigheid hoog. Dit komt doordat het land omringd wordt door de zee.