FARC-leden nemen zitting in Colombiaanse Senaat

Dankzij het vredesakkoord dat de FARC eind 2016 sloot met de regering, hebben ze afgelopen maart voor het eerst als politieke partij meegedaan in de verkiezingen. Met 0,3 procent van de stemmen waren ze de grote verliezer.

Toch nemen tien FARC-leden zitting in het parlement, want in het vredesakkoord is afgesproken dat er tot 2026 tien zetels in het congres voor de partij worden gereserveerd. De huidige ambtstermijn loopt tot 2022.

Twee van de leden waren vrijdag niet aanwezig bij de ceremonie. Een van hen zit in de VS een straf. De acht anderen beloofden zich in te zetten voor mensenrechten, democratie en vrede.

Weigering

FARC-leider Ivan Marquez weigerde afgelopen week zitting te nemen in de Senaat. Hij deed dat nadat een ander lid, Jesus Santrich, werd gearresteerd. Volgens Marquez is hierdoor het vredesakkoord geschonden door de regering.

Santrich is opgepakt, omdat hij in de VS veroordeeld is voor drugshandel. Alle misdaden die FARC-leden hebben begaan voor het vredesakkoord, worden door een speciale rechtbank behandeld. Alles wat daarna is misdaan valt onder het gewone recht in Colombia.

Benkos Bioho van de FARC heeft de plaats van Marquez ingenomen.

