Twee Nederlanders gewond geraakt bij steekpartij in Duitse bus

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om twee mannen van 21 jaar oud. In totaal raakten tien mensen gewond. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuizen gebracht en drie zijn er ernstig aan toe. Over de toestand van de Nederlanders is niets bekend.

Volgens Omrop Fryslân waren de twee samen met twee Nederlandse vrouwen. De vier kennen elkaar van het Beyers Naudé-gymnasium in Leeuwarden.

Ooggetuigen vertelden dat de dader, een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst, in de volle lijnbus van Lübeck naar Travemünde een keukenmes tevoorschijn haalde en mensen begon te steken. De chauffeur stopte de bus onmiddellijk en opende de deuren, waardoor inzittenden konden vluchten.

In het handgemeen dat vervolgens ontstond, slaagden passagiers erin om de dader te overmeesteren en aan de politie over te dragen, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Lübeck.

De motieven van de dader zijn onbekend. Het OM stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat, maar zegt ook dat "niets kan worden uitgesloten". De man had een rugzak bij zich met brandbaar materiaal.