Brits slachtoffer vergiftiging zenuwgas ontslagen uit ziekenhuis

De man raakte eind juni samen met de 44-jarige Dawn Sturgess onwel. Zij is overleden aan de gevolgen van het in aanraking komen met het zenuwgas. Rowley verkeerde ook enige tijd in kritieke toestand, maar wist te herstellen.

In het huis van Rowley is een flesje novichok gevonden. Het is niet bekend hoe dat daar terecht is gekomen.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) doet op verzoek van de Britse autoriteiten onderzoek naar het gif.

Skripal

Het zenuwgas novichok werd ook gebruikt bij de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in Salisbury. Amesbury ligt hier vlakbij. De Russische oud-spion en zijn dochter lagen enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleefden allebei de aanslag wel.

Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt Rusland van de aanval met het zenuwgas op Skripal en zijn dochter.