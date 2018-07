'Voormalig advocaat maakte opname Trump over betaling Playboy-model'

Volgens The New York Times heeft de FBI de opname in handen na een doorzoeking van het kantoor van Cohen.

Het gesprek tussen de voormalige advocaat van de president en Trump zou over een mogelijke betaling aan Karen McDougal zijn gegaan. De vrouw heeft eerder al beweerd dat zij in 2006 een relatie met de president heeft gehad, toen hij al getrouwd was.

Het doel van de eventuele betaling was volgens The New York Times het beperken van de schade aan de presidentsverkiezingen van 2016.

De huidige advocaat van Trump, Rudy Giuliani, heeft vrijdag bevestigd dat Trump over de optie van het betalen van zwijggeld heeft besproken, maar dat hier uiteindelijk niets mee gedaan is. Overigens heeft het Witte Huis de affaire tussen Trump en McDougal altijd ontkend.