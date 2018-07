Man met mes verwondt meerdere mensen in bus in Duitse stad Lübeck

De man zou de passagiers met een keukenmes hebben verwond. Volgens de politie zijn drie mensen middelzwaar gewond geraakt en zijn vijf mensen lichtgewond. De 34-jarige dader is inmiddels gearresteerd.

De Lübecker Nachrichten meldt op basis van ooggetuigen dat de bus vol zat en dat een passagier plotseling meerdere mensen aanviel, onder wie de chauffeur van de lijnbus.

Daarop stopte de buschauffeur direct en deed hij de deuren van de bus open, zodat de passagiers konden vluchten. De dader vluchtte de bus uit, maar zou snel zijn aangehouden door agenten die met een patrouillewagen in de buurt waren.

Motieven

Volgens de Lübecker Nachrichten is de dader in de dertig en is hij afkomstig uit Iran. De motieven van de dader zijn nog onbekend. Volgens de politie is er geen aanwijzing dat hij geradicaliseerd is.

Ook de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Sleeswijk-Holstein zou volgens lokale media vooralsnog niet uitgaan van een terroristische daad.

