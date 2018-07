Trump nodigt Poetin uit voor nieuwe topontmoeting in VS

Trump heeft zijn Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton gevraagd om Poetin uit te nodigen en de ontmoeting te organiseren.

Het hoofd van de Amerikaanse nationale veiligheid Dan Coats heeft gezegd dat hij "niet weet wat er tijdens de eerste top tussen Trump en Poetin besproken is". Die ontmoeting was afgelopen maandag in het Finse Helsinki.

Ook was Coats niet op de hoogte gebracht van de uitnodiging door Trump. Dat bleek tijdens een interview tijdens het Aspen Security Forum waar Coats te gast was. Hij reageerde daar verrast toen journaliste Andrea Mitchell hem vertelde over de invitatie.

Trump zei eerder op donderdag op Twitter al dat hij uitkijkt naar de tweede ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot. "De top was een groot succes, ondanks de nepnieuwsmedia", aldus de Amerikaanse president.

In een interview met de Amerikaanse televisiezender CNBC stelt Trump donderdag nog dat hij Poetins "ergste vijand" zal zijn als de relatie tussen de landen niet blijkt te werken. Meteen hierop stelt de president dat het wel positief is als de landen een goede verstandhouding hebben.

Onder vuur

Trump kreeg na afloop van de topontmoeting een lading kritiek over zich heen nadat hij zei dat hij zijn Russische ambtgenoot geloofde toen die beweerde dat zijn land niets met het hacken van de Democratische Partij te maken had.

Veel mensen reageerden verontwaardigd, omdat Coats, het huidige hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, het tegenovergestelde gezegd heeft.

Trump nam zijn woorden een dag later terug, om woensdag weer dezelfde fout te maken. Toen stelde hij dat de Verenigde Staten geen doelwit van Rusland meer zijn. Dat is het tegenovergestelde van een inschatting die Coats vorige week maakte.

Rusland heeft betrokkenheid overigens altijd ontkend.